أوغلو يواصل تفوقه بإسطنبول في ثاني استطلاع خلال 24 ساعة

كشفت نتائج ثاني استطلاع رأي خلال 24 ساعة حول جولة الإعادة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول التركية المقررة في 23 يونيو/حزيران الجاري عن تفوق المعارض أكرم إمام أوغلو، على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، الخميس، شارك في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (Areda) التركية للأبحاث (خاصة) 9 آلاف و317 شخصا، لمعرفة آرائهم حول جولة الإعادة، وترجيحاتهم بالنسبة لمرشحي الأحزاب المختلفة.

ووفق المصدر ذاته، فإن 51% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لصالح إمام أوغلو، بينما سيصوت 47.8% منهم لصالح يلدريم، أما عن 1.2% المتبقين فسيصوتون لصالح المرشحين الآخرين.

استطلاع الرأي طرح على الناخبين سؤالا "برأيك مَن الذي سيفوز بنتائج انتخابات إسطنبول المعادة؟"، فأجاب 52.3% منهم بـ"إمام أوغلو"، و47.7% توقعوا فوز يلدريم.

سؤال آخر طرحه الاستطلاع حول رأي المشاركين في قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة الانتخابات في إسطنبول، فقال 54.7% من المشاركين إنهم يرون القرار خاطئا، بينما يرى 45.3% منهم أن القرار كان صحيحا.

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وعن إجراء مناظرة بين المنافسين، قال 76.9% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن إجراء المناظرة أمر صائب، في حين يعتقد 23.1% منهم عكس ذلك.





وفي وقت سابق الخميس، كشفت شركة أبحاث تركية تحمل اسم "Themis" (خاصة) عن نتائج استطلاع أجرته بين يومي 8 و12 يونيو/حزيران، وجاءت النتائج مؤكدة تقدم إمام أوغلو على منافسه يلدريم بـ8 نقاط كاملة.

الاستطلاع أجرته الشركة من خلال المقابلات الشخصية في 23 قضاء بمدينة إسطنبول، ونشرت نتائجه الخميس.

ومُني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها إمام أوغلو.

وعلى وقع الهزيمة داخل إسطنبول، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادة التصويت داخل المدينة في 23 يونيو؛ بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة.