مسؤول: طاقم الناقلة كوكوكا كاريدجس شاهد سفينة للجيش الإيراني قبل الحادث

قال رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس اليوم الجمعة إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيراني قبل الحادث بيوم واحد.

وأضاف إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان بالإمارات.



و كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، تسجيلا مصورا يثبت تورط إيران في استهداف ناقلتان نفط، في خليج عمان.

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ويظهر التسجيل الأمريكي، عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتي، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: إنه "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي، عن تحرك المدمرة "يو إس إس" ميسون إلى موقع الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي النفط.

كما أكد جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول الحادث،، أن واشنطن ستبذل كافة الجهود الممكنة لفرض أقصى ضغط على إيران.

وأضاف كوهين، أن الهجوم على المنشآت الحيوية والنفطية لا يجب أن يمر بسهولة.