أمريكا تنشر تسجيلاً مصوراً تقول إنه للجيش الإيراني وهو يزيل لغماً من ناقلة

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

نشر الجيش الأمريكي يوم أمس الخميس تسجيلا مصورا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان “عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيلإزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس.