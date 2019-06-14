الجيش الأمريكي ينشر فيديو يفضح تورط إبران في الهجوم على السفن

نشر الجيش الأمريكي، الجمعة، فيديو يظهر قاربا إيرانيا ينزع لغما من جانب ناقلة النفط اليابانية التي هوجمت في بحر عمان.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، بيل أوربان، في بيان: "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.\

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها".

وشدد بومبيو على أن "الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي"، موضحا أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق".