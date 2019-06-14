تفاصيل حديدة في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان..إيران تستنكر

كتب: أحمد أبوعقيل

قال رئيس الشركة اليابانية المشغلة لناقلة النفط إنه يستبعد تعرض السفينة لهجوم عن طريق طوربيد، مؤكدا أن طاقم السفينة شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية.

ومن جانبة أكد متحدث الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن بلاده مسؤولة عن مضيق هرمز، ورفض بشكل قاطع المزاعم الأمريكية بأنها تقف وراء الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان.

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واتهم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إيران في الهجوم الذي وصفه بالصارخ على ناقلتي نفط بخليج عمان بناءً على معلومات استخبارية عن نوع الأسلحة المستخدمة.

وتشدد إيران على أن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، وكان مسؤول إيراني رفيع قال لبي بي سي إنه "لاصلة لإيران بهذه التفجيرات".

ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يقول إنه يُظهر الحرس الثوري الإيراني يُزيل لغما غير منفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا إلى هجوم الخميس، فضلا عن صور فوتغرافية تُظهر ما يبدو لغما بحريا قبل إزالته.