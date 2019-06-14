رفع أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق اعتبارا من السبت

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رضا علي
اعلنت وزارة النقل عن تحريك اسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الانفاق عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارا من السبت المقبل 15 يونيو، تزامنا مع تشغيل محطات: "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس".
وأضافت وزارة النقل فى بيان صحفى، أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض الكترونية لمواعيد قدوم القطارات وان
خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة الى محطة الاهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادى الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق) حيث سيتضاعف هذا الوقت فى حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية فى الاوقات العادية كما أنه بمقارنة تعريفة
المترو بوسائل النقل الاخرى لنفس المسافة بين محطتى العتبة / نادى الشمس ستظل تذكرة مترو الانفاق هى الأرخص .
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