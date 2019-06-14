اشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ في تصريح عبر الصفحة الرسمية للوزارة، الى اننا "حرصنا على مطالب أساتذة الجامعة المحقة ثابت ولن يتغير، وما تحقق للأساتذة هو خطوة إيجابية أولى وستستمر، لذلك المطلوب الإسراع في فك الإضراب، لأن الأولوية تبقى لحماية الجامعة الوطنية ومصالح طلابها ومستقبلهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: ما تحقق للأساتذة خطوة إيجابية أولى وستستمر لذلك المطلوب الإسراع في فك الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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