عبدالله: ما حصل في جنيف مع وزير العمل دليل جديد على ممانعة النظام السوري لعودة سريعة للنازحين

اعتبر عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان ما حصل في جنيف مع وفد لبنان الذي يرأسه وزير العمل كميل ابو سليمان في مؤتمر منظمة العمل الدولي، دليل جديد على ممانعة ​النظام السوري​ لعودة سريعة للنازحين السوريين.

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