سليم عون: اساتذة الجامعة اللبنانية يأخذون الطلاب رهينة وليس هكذا تؤخذ الحقوق

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ الى ان ​لجنة المال​ تنتبه الى ان كل مادة في ايرادات تشطب يتم وضع مادة بديل عنها، وما شطب لا يؤثر كثيرا على الايرادات، ولا يخار امامنا وليس من حقنا تكبير العجز وهذا الموضوع نحن ملزمون به.

وبالنسبة الى اضراب ​الجامعة اللبنانية​، اعتبر عون في حديث اذاعي، ان كل حق يقف عند حقوق الاخرين، والغاية الاساسية في الجامعة هم الطلاب، وكل اخد لديه طلب محق يجب ان يعرف كيف يحصل على طلبه. واكد ان احدا لا يريد المس في حقوق الجامعة اللبنانية، ولفت الى ان موظفي الجمارك توقفو عن الاضراب حين بدأ اضرابهم يضر المواطنين، واليوم الاساتذة يأخذوا الطلاب رهينة، وانا افتخر ان اولادي بالجامعة اللبنانية ولكن ليس بهذه الطريقة تؤخذ المطالب.

ولفت عون الى ان وزير العمل يمثل لبنان واذا تعرض لاساءة فإن لبنان تعرض لاساءة واذا تم تكريمه فإن لبنان الذي كرم، والوزير يمثل لبنان بغض النظر عن الخلافات السياسية.