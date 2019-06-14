سعد: نسعى بلجنة المال لخفض العجز وألغينا بندين توقعنا ان يحصل انكماش في حال السير بهما

أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​فادي سعد​، ان "المناقشات حول ​الموازنة​ امام ​لجنة المال والموازنة​ سيتم فيها احترام نسبة ​العجز​ مع العلم اننا نسعى الى تخفيض العجز ، ونناقش كل بند ببنده، اما بالنسبة للايرادات فليس دقيقا القول انه يتم المس بها، باستثناء رفض بندين، توقعنا ان يحصل انكماش اقتصادي في حال السير بهما مع اقتراحنا بنودا اخرى بالمقابل لتحسين الايرادات، مع وضعنا سقفا بعدم المس بالطبقة الفقيرة وزيادة ​الضرائب​".

وأكّد سعد في حديث اذاعي ان "الاصلاح لا يكون بزيادة الضرائب بل بوقف الهدر بالانفاق ونحن كمجلس نواب لدينا قدرة بتخفيض المصاريف والنفقات وسنكون قاسيين بخفض النفقات حين نصل الى البنود المختصة بنفقات ​الدولة​، لأن دولتنا ليست غنية، لا بل كانت على شفير انهيار، على ان تعبّر الموازنة عن الواقع الاقتصادي، كما هو".

ورأى سعد من جهة أخرى ان "نرى في القوات ان الاداء منذ بداية العهد لم يكن اصلاحيا في ما خص ​التعيينات​،" مشيرا الى ان "حين دعمنا وصول الرئيس العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة، اتفقنا على بناء دولة شفافة عادلة، تتمّ فيها التعيينات وفق الكفاءة، وليس على اساس المحسوبية، كما يحصل اليوم".