إقفال محلات في غزير وجبيل وبرج حمود يديرها سوريون بطريقة غير شرعية

داهمت دوريات من شعبة معلومات ​جبل لبنان​ في ​المديرية العامة للأمن العام​، محلات يديرها سوريون بطريقة غير شرعية، وأقفلت وختمت بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص، محلين لبيع البرادي وتنجيد المفروشات وبيع الخضار و​الفاكهة​ في بلدة غزير ​كسروان​، وصالون للحلاقة في جبيل ومحل سمانة في ​برج حمود​. كما أوقفت 20 ​سوريا​ دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية وسلمتهم الى لقضاء المختص.

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