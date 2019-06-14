داوود:الأوركسترا الوطنية تلقت دعوة للمشاركة بمهرجان الموسيقي في مقاطعة سيشوان

أشار ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​ داوود في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "عطفا على الزيارة التي قمنا بها الى ​الصين​، تلقت ​وزارة الثقافة​ دعوة لمشاركة الأوركسترا الوطنية اللبنانية في المهرجان الموسيقي الدولي الذي سيقام في مقاطعة سيشوان أواخر العام الحالي بمشاركة أكثر من 50 دولة".

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