اعلن مسؤول تنفيذي في شركة ​هواوي​ تكنولوجيز الصينية إن عملاق ​الاتصالات​ الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونغمنغ" ليحل محل نظام التشغيل الأميركي "أندرويد". واوضح أندرو وليامسون نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات في مقابلة إن هواوي سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونغمنغ". وتظهر بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" أن هواوي قدمت بالفعل طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونغمنغ" في عدد من الدول.

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كانت هذه تفاصيل خبر هواوي تقترب من إطلاق نظام التشغيل الخاص بها والاستغناء عن "أندرويد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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