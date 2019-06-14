مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يدفع ببراءته

دفع الأسترالي برينتون تارانت المتهم بقتل 51 مصليا مسلما في هجوم مسلح شنه على مسجدين بمدينة ​كرايست تشيرتش​ ب​نيوزيلندا​ في 15 آذار الماضي، ببراءته من كل تهم القتل و​الإرهاب​ الموجهة إليه. والمتهم القابع حاليا في سجن مشدد الحراسة في أوكلاند لاذ بالصمت لدى مثوله اليوم الجمعة أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في حين قال محاميه، شاين تيت، إن موكله "يدفع ببراءته من كل التهم".

وخلال الجلسة أبلغته المحكمة بأن لجنة الأطباء النفسانيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة. وحضر حوالى 80 ناجيا من المجزرة وأقارب الضحايا جلسة الاستماع، وعلى الشاشة التي نصبت في قاعة المحكمة استطاع هؤلاء أن يشاهدوا المتهم وهو يبتسم في مرات كثيرة.

وحدد القاضي جلسة بدء المحاكمة الفعلية في 4 أيار 2020، بينما قال المحامي، شاين تيت، إنه من المفترض أن تستغرق المحاكمة 6 أسابيع تقريبا.

ويتهم برينتون، الذي يؤمن بنظرية تفوق العرق الأبيض، بقتل 51 شخصا و​محاولة قتل​ 40 شخصا آخر، والشروع بعمل إرهابي، خلال المجزرة التي ارتكبها.