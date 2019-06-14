نيابة مدينة نانتير الفرنسية: تفتيش مقر سكن كارلوس غصن

أعلنت نيابة مدينة نانتير الفرنسية، أن شرطة مكافحة الاحتيال قامت امس، بتفتيش مقر سكن الرئيس السابق لشركتي "نيسان" و"رينو" ​كارلوس غصن​ خارج ​باريس​، في إطار تحقيق في حفل زفافه الباذخ الذي أقيم في قصر فرساي عام 2016.

وتوجهت ​الشرطة​ إلى منزل غصن في بلدة ليتان-لافيل في إطار تحقيق أولي بدأته "رينو" في وقت سابق هذا العام، وفق نيابة نانتير غرب باريس.

وأكد محامي غصن جان إيف لوبورني أن "عملية تفتيش من هذا النوع، سواء جرت بطلب من اليابانيين او في إطار تحقيق تمهيدي، تندرج في إطار إجرائي سري وغير قابل للنقض"، مؤكدا أنه "التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به حاليا".