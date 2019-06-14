أعلنت نيابة مدينة نانتير الفرنسية، أن شرطة مكافحة الاحتيال قامت امس، بتفتيش مقر سكن الرئيس السابق لشركتي "نيسان" و"رينو" كارلوس غصن خارج باريس، في إطار تحقيق في حفل زفافه الباذخ الذي أقيم في قصر فرساي عام 2016.
وتوجهت الشرطة إلى منزل غصن في بلدة ليتان-لافيل في إطار تحقيق أولي بدأته "رينو" في وقت سابق هذا العام، وفق نيابة نانتير غرب باريس.
وأكد محامي غصن جان إيف لوبورني أن "عملية تفتيش من هذا النوع، سواء جرت بطلب من اليابانيين او في إطار تحقيق تمهيدي، تندرج في إطار إجرائي سري وغير قابل للنقض"، مؤكدا أنه "التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به حاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة مدينة نانتير الفرنسية: تفتيش مقر سكن كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.