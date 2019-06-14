ظريف: بولتون وبن زايد وبن سلمان انتقلوا إلى دبلوماسية التخريب

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان مزاعم واشنطن ضد إيران من دون دليل تظهر أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد آلِ نهيان وولي عهد السعودية محمد بن سلمان انتقلوا إلى دبلوماسية التخريب.
وفي وقت سابق، اعلن ظريف أن تزامن "الهجومين" اللذين استهدفا ناقلتي النفط في خليج عمان وزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران أمر "مثير للشبهات".
كما علقت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على اتهام واشنطن رسميا لطهران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان. وقالت البعثة إن إيران ترفض بشكل قاطع "زعم أميركا بلا أساس" فيما يتعلق بهجمات خليج عمان.
يذكر ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعلن في تصريح أمام الصحافيين في واشنطن إنّ "حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ جمهورية إيران الإسلامية مسؤولة عن هجومي اليوم في بحر عمان".
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