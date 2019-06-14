أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أنه لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا أعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات حتى لو خلعوا الزي العسكري.
وقال إنه لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى تملي علينا شروطا أو مطالب، وإن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب، موضحا أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي باستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال 24 ساعة لكنها ترفض الاستجابة، حسبما أفادت "قناة الحرة".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| "العسكري السوداني": لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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