عاجل| "العسكري السوداني": لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أنه لن يسمح لحاملي الجنسيات الأجنبية ولا أعضاء المجلس العسكري بالترشح للانتخابات حتى لو خلعوا الزي العسكري.

وقال إنه لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى تملي علينا شروطا أو مطالب، وإن المسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب، موضحا أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي باستئناف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير خلال 24 ساعة لكنها ترفض الاستجابة، حسبما أفادت "قناة الحرة".