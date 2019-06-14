تغريدة ترامب عن لقائه مع "أمير الحيتان" تثير عاصفة من السخرية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن غرد ليقول إنه التقى "أمير الحيتان".
وقد ارتكب ترامب خطأ إملائيا إذ كان يقصد أنه التقى ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وتتشابه الكلمتان "ويلز" باللفظ لكن تختلفان في الكتابة في اللغة الإنجليزية.
واتهم ترامب وسائل الإعلام بنشر وتناقل "أخبار زائفة"، وحذف الرئيس الأمريكي فيما بعد التغريدة وصحح خطأه.
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، كتب ترامب على تويتر تغريدات متتالية: "أقابل وأتحدث كل يوم مع حكومات أجنبية".
"لقد قابلت للتو ملكة إنجلترا(المملكة المتحدة)، وأمير ويلز (الحيتان)، ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس وزراء أيرلندا، والرئيس الفرنسي ورئيس بولندا".
"تحدثنا عن" كل شيء!"هل ينبغي عليّ الاتصال على الفور بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول هذه المكالمات والاجتماعات؟ كم هو أمر مثير للسخرية! لن أكون محل ثقة مطلقا لو فعلتها".
"إن وسائل الإعلام التي تعتمد الأخبار الزائفة نادرا ما تنقل أجوبتي كاملة، إنها تتعمد ترك الجزء المهم".
The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx— Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) June 13, 2019
وفي موجة من السخرية نشر بعض مستخدمي تويتر صورا ونماذج لما تصوروا أنه ما قد يبدو عليه "الحوت الملكي".
“The Prince of Whales” pic.twitter.com/YM4qzswAk7— Daniel Chapman (@DanielChappers) June 13, 2019
كما تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى الكثير من الدعابات الساخرة حول الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي.
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