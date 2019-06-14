شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "رياضة البرلمان": بطولة الأمم الأفريقية تعيد ريادة مصر للقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود حسين ، وكيل لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب ، أن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى نسختها الـ 32 فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 له عدة مكاسب تنعكس على مصر .

وشدد وكيل لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب ، أن هذه البطوله ستسهم فى استعادة ريادتها فى القارة السمراء مرة أخرى بصفتها تستضيف أهم فعاليات في القاره الأفريقية على مستوى الشباب كمنتدى الشباب الأفريقي وتجعل من أهم محافظتها السياحية عاصمة للشباب الأفريقي وتستضيف ثالث أهم بطوله رياضية لكرة القدم.

ولفت أن هذه البطولة سيكون لها عائد تسويقي علي السياحه كبير جدا ، خاصة وأن كل العالم ينتظر هذه البطولة حبا في كره القدم ولمتابعه بعض اللاعبين الافارقه المحترفين لدي فرقهم .

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يذكر أن هناك استعدادات من الحكومة لاستقبال الوفود المشاركة ، وتنظيم زيارات ميدانية لاستاد القاهرة وزيارة لاستاد السلام وأخرى لاستاد الدفاع الجوى ، بجانب مشاركة البرلمان أيضا فى هذه الزيارات التفقديه للمحافظات التى تستضيف البطوله .