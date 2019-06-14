شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مكرم رضوان: قانون هيئة الدواء سيدعم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميا باسم "الهيئة العليا للدواء".

وقال "رضوان"، على هامش اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم الخميس، لمناقشة مشروع القانون، إنه يتمنى أن يصدر قانون داعم لصناعة الدواء لتكون داعمة للاقتصاد المصرى ويخلق فرص عمل للشباب، ويعطى كل القائمين على صناعة الدواء والموزع والصيدلى وقبلهم المواطن حقوقهم كاملة دون الانحياز لفئة على الأخرى.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية: "هناك حاجة لقانون يسمح بتطوير الصناعة والبحث العلمى ليكون لدينا دواء مصرى مائة فى المائة يدر عائدا كبيرا على شركاتنا واقتصادنا المصرى".

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقدت جلستي استماع خلال اليومين الماضيين حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بحضور ممثلي نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.