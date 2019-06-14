شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد أسرة الحاكمة فى قطر متهما تميم بالخيانة: يخون حلفاءه وأقرب الناس له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الشيخ أحمد بن فهد آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، تنظيم الحمدين بالخائن لمنطقة الخليج وتورط شخصيات خليجية فى التحريض ضد بلادهم.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "الخائن سيخون حلفائه وأقرب الناس له وهذا مثال على تغرير تنظيم الحمدين الإرهابي بأبناء الخليج واستخدامهم كمعاول في هدم الأمة، حتى تصدر عليهم أحكام قضائية ثم يتخلى عنهم لكي لا تتورط قطر قضائيآ".

وتابع الشيخ أحمد بن فهد آل ثانى، أن عصابة الدوحة مازالت تهاجم دول الخليج وحتى الكويت التي لم تقاطعهم!

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