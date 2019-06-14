شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "دينية البرلمان": ضوابط "الأعلى للإعلام" ستحافظ على قيم المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضوابط البرامج الدينية، خطوة جيدة فى ظل ما تشهده البرامج من حالة إنفلات تحتاج إلى ضبط من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بسبب ظهور شخصيات ليست ملمة بالموضوعات الدينية وهو ما يتسبب فى عدم وصول المعلومات الصحيحة للمتلقى.

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح له، أن ضبط البرامج الدينية سيخدم القضايا الدينية التى يتم توصيلها بشكل خاطئ للمواطنين، لافتا إلى أنه لابد أن يكون هناك عقوبات واضحة لكل من يخالف ذلك، مؤكدا أن هذه الضوابط هامة فى الوقت الحالى للحفاظ على أخلاق وقيم المجتمع.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حدد عددا من الضوابط والقواعد للبرامج الدينية، وذلك فى إطار ما يقوم به المجلس بضبط المشهد الإعلامى ككل، مهيبا بالقنوات الالتزام بالضوابط لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع .

Advertisements