شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: قناة الجزيرة تسعى لمعالجة عقدة النقص لدى النظام القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى ، إن قناة الجزيرة القطرية تعد أحد أدوات حمد بن خليفه بعد الانقلاب على والده في العام 1995 لتثبيت حكمه ، ومن ثم أصبحت أداة رئيسية أيضا لدعم مشروعه في صناعة دور إقليمي للدوحة ومعالجة عقدة النقص الذي يعيشها حمد بن خليفه والقفز على عقدة المساحة.

وأضاف خالد الزعتر، أن قناة الجزيرة ليست مجرد وسيلة إعلامية ، بل هي تعد احد أدوات النظام القطري ، وتعتبر أحد أدوات السياسة الخارجية القطرية ، وبنظرة على تصريح رئيس مجلس ادارة القناة في الذكرى العاشرة لتأسيس قناة الجزيرة والذي حدد فيه مسار قناة الجزيرة بأنها ذاهبة في نفس اتجاه الدولة القطرية ، نجد أن قناة الجزيرة تعتبر جزء من مشروع الدولة القطرية وبالتالي لا تخرج قناة الجزيرة عن الخط السياسي للنظام القطري ، ولا يمكن النظر لما تقوم به قناة الجزيرة إلا أنه يأتي مكملا وداعما للتوجهات السياسية للنظام القطري.