​محافظ أسوان: اعتماد 71.5 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات داخل نطاق المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

أعلن محافظ أسوان أحمد إبراهيم ، أنه تم اعتماد 71,5 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات داخل نطاق المحافظة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير اعتمادات إضافية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية بمختلف المدن والمراكز لتحقيق التوازن المطلوب نحو أكبر استفادة ممكنة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأعرب محافظ أسوان - فى بيان - عن شكره لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لحرصه على مساندة ودعم خطط التنمية في بتوجيه اعتمادات إضافية من أجل تحويلها إلى واقع ملموس يحقق المستهدف منه.

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من جانبه ، أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دارو ، بأن المشروعات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة القادمة من الإعتمادات الإضافية من وزارة التخطيط تشمل تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية لتغطية ترعة دراو الرئيسية بطول 2 كم وذلك بعد إنهاء المرحلة الأولى بطول 170 مترا من أجل خلق محور مروري جديد بعرض 10 أمتار على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بداخل المدينة ليساهم ذلك فى القضاء نهائياً على التلوث البيئي وإنهاء التكدس المروري على الطريق وإضفاء الشكل الجمالي لواجهة المدينة.

وأضاف أنه تم اعتماد 10 ملايين جنيه أخرى لرفع كفاءة مرشح المياه الرئيسي والذى لم يتم تطويره منذ عام 1962 لزيادة قدرته إلى 400 م3/ ساعة من خلال تجديد 4 طلمبات وأيضاً فلاتر وخزانات ومواتير ، فضلا عن إعتماد 5 ملايين جنيه لتغيير شبكات مياه الشرب بمدينة دراو وقرية بنبان لزيادة معدلات ضخ مياه الشرب وتغطية احتياجاته منها والقضاء نهائياً على شكاوى الأهالى من ضعفها.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه لرفع كفاءة مستشفى حميات دراو والتى تخدم 180 ألف نسمة حيث تضم 63 سريرا لأقسام السيدات والرجال والأطفال موزعين على دورين ، بينما تم اعتماد 8,5 مليون جنيه ، منها 6 ملايين جنيه لرصف الطرق الداخلية بأطوال 5 كم ، و1,5 مليون جنيه لتغطية ترعة نجع العرب بطول 100 متر ، علاوة على مليون جنيه لإنارة طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنطاق المدينة ، لافتا إلى أنه تم توجيه مليونى جنيه لتأهيل ترعة بنبان وفتح محور مروري جديد بطول 200 متر ليربط الطريق الرئيسي بمدخل مستشفى بنبان الجديدة والجاري إنشاؤها بعد تخصيص 21 مليون جنيه لها من اعتمادات صندوق "تحيا مصر" .