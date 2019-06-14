بدء انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وحسب بيان، الهيئة، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 33

دمنهور 22 30

الإسكندرية 22 28

بلطيم 22 29

مطروح 20 28

السلوم 21 30

سيوة 24 37

بورسعيد 23 28

دمياط 23 27

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 33

العريش 20 28

رفح 21 28

رأس سدر 24 33

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نخل 16 31

نويبع 23 33

طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 25 37

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 24 34

أسيوط 25 35

سوهاج 25 36

قنا 26 37

الأقصر 27 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 29 39

شلاتين 23 34

أبو رماد 24 34

حلايب 25 33

رأس حدربة 25 32