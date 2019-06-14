ضبط تمثال أثري داخل سيارة أثناء مرورها بكمين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):
تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة) من ضبط سيارة بالكمين الزراعي بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان ، عثر بحوزة سائقها على تمثال أثرى.
تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، إخطاراً من العميد طارق هجرس رئيس مباحث مديرية أمن أسوان عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة، وبتشكيل فريق بحث، تمكنت القوة الأمنية بكمين إدفو الزراعى من استيقاف قائد سيارة، يدعى "م. م. غ" (٤٠ سنة)، مقيم قسم أول أسوان، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على تمثال صغير يشتبه فى أثريته يبلغ طوله مترا تقريباً ومثبت على قاعدة جرانيتية وفى ظهر التمثال مجموعة من النقوش الفرعونية.
تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الآثار، برئاسة محمد الإدريسى مسئول الضبطيات الأثرية بمنطقة آثار إدفو، ومفتشى الآثار علاء أحمد كمال، ومحمد صابر أحمد، لمعاينة التمثال وإعداد تقرير عن مدى أثرية المضبوط من عدمه، وتحرر المحضر اللإزم.
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