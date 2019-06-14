"ابعت رقمك".. شوبير يعلن تركيب جهاز مشاهدة أمم أفريقيا مجانًا للمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
أعلن أحمد شوبير، الإعلامي الرياضي، تركيب جهاز استقبال قناة "تايم سبورت" مجانًا للمقاهي والكافيهات، لمشاهدة بطولة أمم أفريقيا.
وقال شوبير، عبر برنامجه سوبر تايم، اليوم السبت: "تايم سبورت أصبحت في كل مكان في الحارة والبيت"، مضيفًا "لو عندك قهوة أو كافيه ابعتلنا رقمك على صفحة القناة وهنجيلك لحد عندك نركب الجهاز مجانًا".
ومن المقرر انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019، في نسختها الثانية والثلاثين والمقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
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