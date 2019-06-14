"سابني في الملاهي عشان ركبت المرجيحة".. منال تطلب طلاق "الشقاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

"سابني في الملاهي عشان عايزة أركب المرجيحة"، بهذه الكلمات بررت "منال م."، تواجدها داخل محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بعدما رفعت دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بـ"طلاق الشقاق"، من زوجها "سامح ف." (٣٩سنة)، سائق، بعد زواج دام لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وقالت "منال" صاحبة الـ ٣٣ سنة في دعواها التي حملت رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٩، إنها تزوجت من سامح زواجًا تقليديًا بعدما رشحته لها إحدى الأقارب، مكملة: "بعد التعرف عليه أعجبت بشخصيته التي جعلتني أتمسك بالزواج منه وبالفعل تمت الخطبة ولم يمر إلا أيام قليلة وانتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

تابعت الزوجة أمام محكمة الأسرة: "عشنا حياة زوجية سعيدة حتى تغير سلوك زوجي، بعد أسبوع واحد من زواجنا، عاملني بكل قسوة، لا يجعلني أطالبه بشيء، فكلما تحدثت معه ينتهي الحوار بالضرب والإهانة".

Advertisements

أوضحت "منال"، أن زوجها كان يمنعها من الذهاب وزيارة منزل أسرتها، وبالاستفسار عن سبب منعها لا يجيب "لو عايزة تروحي لأهلك روحي وماتجيش تاني".

أكملت الزوجة خلال حديثها لمصراوي، أن زوجها علم بأنها تريد الطلاق بسبب تصرفاته، مشيرة إلى أنه فور علمه تغير وصالحها، وطالبته بالذهاب للملاهي، وحين ذهبا طلبت ركوب المرجيحة، وعند صعودها صعق، وضربها وتركها بالشارع وانصرف".

بعد فعلة الزوج توجهت "منال" لمنزل أسرتها، وطالبت الانفصال منه، فرفض المجيئ لمنزل أهلي، فلجأت لمحكمة الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منه، وأمام النيابة اكتشفت كذبه عندما قال إني أخذت مستلزماتي ومصوغاتي وهربت لمنزل والدي، وتحولت الدعوى من خلع إلى طلاق الشقاق، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.​