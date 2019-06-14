ترامب: من المبكر جداً التفكير بإبرام اتفاق مع إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أنّ من المبكر جداً "حتّى مجرّد التفكير" بإبرام اتفاق مع إيران، على الرّغم من تزايد حدّة التوترات في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب إنّه "يثمّن مهمّة الوساطة، التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي بدأ زيارة إلى طهران"، مضيفاً: "أشعر شخصياً أنّه من المبكر جداً حتّى مجرّد التفكير بإبرام اتّفاق. هم ليسوا مستعدّين، ولا نحن أيضاً".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية طالبت إيران أمس، بوقف نشاطاتها الإرهابية والخبيثة المزعزعة للاستقرار. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، إن "حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها في ما يتعلق بضرورة وقف طهران نشاطاتها الخبيثة"، مضيفةً: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد أوصلا الرسالة إلى طهران، بأن تُوقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

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وتأتي هذه التصريحات بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة الأربعاء، على شركة عراقية وشركات تابعة لها لصلاتها ودعمها منظمة "الحرس الثوري" الإيراني المصنفة إرهابية.