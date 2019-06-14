إسرائيل تقصف غزة.. “رداً على إطلاق صاروخ”

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هاجمت طائرات إسرائيلية هدفاً في قطاع غزة الخميس بعد ضربة صاروخية من القطاع، وذلك في أول تفجر خطير للعنف عبر الحدود منذ تصاعد القتال الشهر الماضي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صاروخا ثانيا أطلق في المساء وأصاب منزلاً في بلدة سديروت الحدودية الإسرائيلية، لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

وتأتي أحدث الأعمال القتالية تلك في أعقاب إغلاق إسرائيل سواحل غزة أمام الصيادين الفلسطينيين الأربعاء، فيما قالت إنه رد فعل على إطلاق بالونات حارقة عبر الحدود.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن طائرات مقاتلة هاجمت “بنية أساسية تحت الأرض” في مجمع تابع لحركة حماس. ولم ترد أنباء عن إصابات.

وأضاف الجيش أنه كان يرد على صاروخ أطلق من غزة الليلة الماضية واعترضته منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ.

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وبحسب مصدر أمني فلسطيني تحدث لوكالة “فرانس برس”، فإن الطيران الإسرائيلي “شنّ غارات عدّة واستهدف أرضاً خلاء شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة، وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وخان يونس، جنوب القطاع، ولم نبلغ عن إصابات”.

من جهته، قال يوئاف جالانت، وهو وزير في مجلس الوزراء الأمني المصغر لقناة “ريشيت 13” التلفزيونية: “ستكون هناك حملة عسكرية أخرى في قطاع غزة. وأضاف: “سنحدد التوقيت والظروف”.

المصدر: العربية.نت – وكالات