بريطانيا ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، فجر الجمعة، أن لندن ترى إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، حيث نقلت قناة “بي. بي. سي” عنه قوله “نقطة البداية تتمثل في أن نصدق وجهة نظر أميركا في تحمل إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط”.

وقال هنت في بيان “هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترا كبيرا بالفعل. لقد كنت على اتصال مع (وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو)، وفي حين سنقوم بإجراء تقييمنا الخاص بوعي وعناية، من الواضح أن نقطة البداية بالنسبة لنا تتمثل في تصديق حلفائنا الأميركيين”.

وأضاف: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ورسالتي إلى إيران أنها إذا كانت متورطة، فهذا تصعيد غير حكيم للغاية يشكل خطرا حقيقيا على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وكان مصدر حكومي بريطاني قد أكد مساء الخميس لوكالة “رويترز” أن بريطانيا تتفق مع تقييم الحكومة الأميركية بأن إيران مسؤولة عن الهجومين. وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية في تعقيب على سؤال بشأن التقييم الأميركي: “نحن نتفق معه” دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ الصحافيين في وقت سابق الخميس أن الحكومة الأميركية تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجومين بناء على الأسلحة المستخدمة والخبرة المطلوبة لتنفيذ العملية ضمن عوامل أخرى.

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في سياق آخر، أصدرت البحرية الملكية في بريطانيا الخميس تحذيرا تحث فيه السفن التجارية التي تمر عبر خليج عمان على توخي أقصى درجات الحذر بعد الهجمات على ناقلتي النفط.

وقالت مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة التي تديرها البحرية الملكية في بيان على موقعها على الإنترنت: “الملابسات غير واضحة الآن وتخضع للتحقيق. ننصح السفن التي تمر في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر”. وتدير البحرية الملكية المجموعة من أجل تقديم معلومات أمنية للسفن التجارية.

المصدر: لندن – رويترز