تفاصيل جديدة.. ناقلة النفط اليابانية في طريقها إلى الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يونيو 2019 07:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أشار رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية كوكوكا كاريدجس إلى إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة.

كما استبعد رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.

وأكدت الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية أن الطاقم شاهد سفينة للجيش الإيراني في الليلة الماضية.

إلى ذلك، نوّه رئيس الشركة إلى أن الناقلة تتحرك باتجاه خورفكان الإماراتية، معلناً: “الناقلة تتحرك بسلام باتجاه خورفكان”.

وتعرضت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان، أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي “كوكوكا كوريجوس” في المنطقة البحرية ذاتها.

من جهته، أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنه تلقى “نداءي استغاثة” صباح الخميس من ناقلتي نفط “تعرضتا لهجوم” في خليج عُمان.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ”ناقلتي نفط أجنبيتين” ترفع إحداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال بعد أن تعرضتا “لحادثة” صباحا في بحر عُمان، مشيرة إلى “إغاثة 44 بحارا”

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“مدمرة أميركية جديدة”

وكان الجيش الأميركي فجر الجمعة، قد قال بعدما وجّه مدمرة لموقع الهجوم على ناقلات نفط في خليج عُمان، إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن المصالح الأميركية بما في ذلك حرية الملاحة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن المدمرة “يو. إس. إس. ميسون” في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس.

وأضاف البيان أن المدمرة “يو. إس. إس باينبريدج” تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة “كوكوكا كاريدجس” ولن تتهاون مع أي تدخل.

“تسجيل مصور”

وكان الجيش الأميركي، قد نشر الجمعة، تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان: “عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)”.

وفي وقت سابق كان مسؤول أميركي قد أكد أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث مع وكالة “رويترز”، إنه راجع التسجيل بنفسه وإنه يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم.

المصدر: – العربية.نت