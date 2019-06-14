الجبير: إيران وراء هجمات ناقلتي النفط

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أنه لا يرى سبباً للتشكيك في تقييم أميركا بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وقال الجبير إن “السعودية تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران كانت وراء الهجمات المشتبه بها على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان”. وأضاف، “ليس لدينا سبب للخلاف مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. نحن نتفق معه”.

وأشارت شركات شحن إلى أن ناقلتي نفط تعرضتا، اليوم الخميس، لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

Advertisements

المصدر وكالة سبوتنيك الروسية