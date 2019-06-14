قرقاش: على المجتمع الدولي التحرك لضمان الأمن الإقليمي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يونيو 2019 07:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الاعتداء على ناقلات في بحر عمان واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير. واعتبر قرقاش أن على المجتمع الدولي التحرك لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. وقال، “الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر”. وتعرضت، اليوم الخمايس، ناقلتا نفط كانتا تبحران في بحر عُمان إلى هجوم وتم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن. المصدر موقع القوات اللبنانية

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