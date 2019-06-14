بسبب مباراة الترجي والوداد.. تونس تحت الضغط

لم يفهم الكثيرون سر مسارعة بعض الأطراف إلى إطفاء نيران الجدل التي خلفتها مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي.

اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بنظيره التونسي، يوسف الشاهد، قبل يومين في جنيف، والذي حظي باحتفاء إعلامي خاص، جاء متزامنا مع حصول تونس على مقعد غير دائم داخل مجلس الأمن الدولي.

موقع سيشكل سببا لضغط خاص على مهد ثورة الياسمين، حيث يحتاج المغرب إلى أكبر قدر من الدعم والتأييد لمواقفه المرتبطة بنزاع الصحراء، فيما لن يدخر خصوم المملكة جهدا للضغط على تونس وابتزازها بهذا الخصوص.

معطى يفسّر لماذا كان على مواجهة رادس أن تبقى داخل الملعب.