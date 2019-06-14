في الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين على خلفية جريمة قتل السائحتين في “شمهروش”، اعتبر دفاع الضحية الدنماركية، أن جلسة اليوم خاصة بسبب ملتمس جديد قدمه.
وقال خالد الفتاوي في حديثه لـ”اليوم 24″، إن دفاع المطالب بالحق المدني تقدم بملتمس إدخال جمعية دور القرآن بمراكش طرفا في القضية.
واعتبر الفتاوي، أن ملتمسه يستند لكلام المتهمين أمام المحكمة، حيث تحدثوا عن تخرجهم من نفس دار القرآن بمراكش، وهي الدار التي تديرها شخصيات سلفية معروفة.
وأكد الفتاوي على أن ملتمسه استند فيه على حكم قضائي سابق، قضى بإغلاق دار القرآن متحدثا عن ميولات متطرفة لعدد من المنتسبين إليها.
ويرى الفتاوي أن المتهمين في هذه الجريمة “كانوا أجساد بدون روح وتم حشوهم بأفكار تكفيرية”، مضيفا “هاد الجمعية خصها تجي والجميع يتحمل مسؤوليته”.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية “شمهروش”.. الدفاع يطالب بإدخال “دار القرآن” التي تخرج منها المتهمون الرئيسيون في القضية- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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