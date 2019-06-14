اخبار العالم

كأس العالم للسيدات في فرنسا في طريقها لتحقيق رقم قياسي في عدد الجماهير

0 نشر
وكالة رويترز 0 تبليغ

Advertisements

أشارت دراسة نشرت يوم الخميس أن أكثر من مليون ونصف مليون متفرج يتوقع حضورهم مباريات كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا حاليا حيث تقترب البطولة من تحقيق مستويات جديدة في تنامي شعبية كرة القدم النسائية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها موقع (كأس العالم للسيدات في أرقام) والذي يركز على استعراض المؤشرات والأرقام التي تقف وراء زيادة نمو وتطور كأس العالم للرجال والسيدات منذ 1991، أن الحضور الجماهيري قد يصل إلى مليون و716 ألف متفرج في 52 مباراة وهو رقم قياسي.

 وكانت النسخة السابقة من البطولة والتي أقيمت في كندا قبل أربع سنوات شهدت حضور أكثر من 1.3 مليون متفرج.

Advertisements

وشهدت أول ستة أيام من البطولة توافد أكثر من 270 ألف متفرج لحضور المباريات وكان من بينها فوز الولايات المتحدة حاملة اللقب الكبير 13-صفر على تايلاند.

 وكان ملعب بارك دي برينس في باريس والذي يسع 45 ألف متفرج ممتلئا عن آخره في مباراة الافتتاح الأسبوع الماضي والتي فازت فيها فرنسا صاحبة الضيافة 4-صفر على كوريا الجنوبية.

وشهدت البطولة تسجيل 44 هدفا في أول 15 مباراة بمتوسط ​​ثلاثة أهداف تقريبا في المباراة الواحدة وبذلك تكون البطولة على طريق تحطيم الرقم القياسي السابق في إجمالي عدد الأهداف والبالغ 146 هدفا في نسخة 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تضم فيها كأس العالم للسيدات 24 فريقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس العالم للسيدات في فرنسا في طريقها لتحقيق رقم قياسي في عدد الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا