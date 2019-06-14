حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة دون المعدلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أقل بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويحتمل أن تسقط أمطار محلية خفيفة في شمالي ووسط البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 27 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 28 – 19، صفد 25 – 16، طبرية 32 – 20، الناصرة 26 – 18، حيفا 27 – 20، يافا 27 – 21، القدس المحتلة 26 – 16، عسقلان 27 – 21، عين جدي (البحر الميت) 35 – 28، بئر السبع 30 – 18، أم رشرش (إيلات) 35 – 25.

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ويتوقع أن يكون الطقس يوم غد، السبت، ما بين غائم جزئيا حتى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما الأحد فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تشتد موجة الحر وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية.

ويتوقع أن يطرأ، الإثنين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، ولكنها تبقى فوق المعدلات السنوية لهذا الموسم، ويحتمل سقوط أمطار محلية في ساعات بعد الظهر في شمالي البلاد.