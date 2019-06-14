طيران الاحتلال يستهدف مواقع عسكرية في قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، الليلة الفائتة، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد استهدفت "بنى تحتية في منشآت عسكرية، وموقع عسكري تابع للقوة البحرية لحركة حماس في قطاع غزة".

وقال إن الهجوم يأتي ردا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة، يوم أمس الخميس، وإنه يحمل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحصل في قطاع غزة أو ينطلق منها.

وكان قد أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى في "سديروت" وأوضع أضرارا للمبنى، دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار قد أطلقت في المدينة وفي المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف"، وفي أعقاب ذلك تمت معاينة إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال قصف، فجر الجمعة، موقعا عسكريا تابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مدينة غزة، كرد على مزاعم سقوط صاروخ أطلق من غزة على بناية في مستوطنة "سديروت".

وأضافت المصادر أن طائرة حربية أطلقت صاروخا، على الأقل، باتجاه موقع "تونس" التابع للقسام في حي الزيتون شرق غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما طال القصف الميناء البحري لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى لوقوع أضرار مادية في المكان.