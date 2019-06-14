دبلوماسي أمريكي: استهداف ناقلات النفط لن يمر بسلام

قال آدم ايرلي، المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، إن استهداف ناقلات النفط بخليج عمان، لن يمر مرور الكرام، وأن أمريكا تجهز ردا على ذلك.

وأكد إيرلي، أن العبث بمسارات الملاحة العالمية لا يخص دولة بعينها بل هو شأن عالمي وسيكون هناك رد عالمي.

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وأضاف إيرلي، أن النظام الإيراني يستهدف سفنا ليست أمريكية لأنه يعرف جيدا كيف ستكون العواقب، وهذا ذكاء من النظام الإيراني، لكن الغباء هو استمرار فعل نفس الشيء وتوقع نفس النتيجة.



وأشار إيرلي، إلى أن حماية حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط غير نابع فقط من موضوع المصالح النفطية، لكن هناك مصالح مشتركة بعيدة عن النفط، وسوف يتوجب على الولايات المتحدة حمايتها أيضا.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، قد أكد أن هجمات إيران المستمرة وغير المبررة في المنطقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتعديا على حرية الملاحة في المياه الدولية.

وقال شاناهان إن الجيش الأمريكي سيدافع عن مصالح واشنطن في جميع أنحاء العالم، وسيحمي حركة التجارة والملاحة العالمية.