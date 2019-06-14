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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عن "تميم" لـ"النظام القطرى": لعبتكم فى المنطقة أصبحت مكشوفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، أن اللعبة التى تنفذها قطر فى المنطقة العربية أصبحت مكشوفة.
وقال الشيخ فهد فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": بعدما انتهى عهد أوباما و بيل كلينتون يا قطر أصبح اللعب على المكشوف، فمؤسف أن نظام الملالي في إيران دائمآ ما يصدم ويخذل ويهين تنظيم الحمدين الإرهابي ولكن القط يحب خنّاقة ويرضون بإهانة المجوس لهم! فشاعركم أرسلتوه إلى كربلاء ليلبس عمامة الملالي ويتودد للمجوس!
وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى قائلا : نجزم بشكل مؤكد بأن انفجار ناقلتي نفط ببحر عمان ومقذوف مطار أبها تقف خلفه إيران، فالتهديدات الإيرانية والتصريحات السابقة وتاريخ المجوس يدل بشكل قاطع 100٪بأن إيران هي سبب كل أعمال تخريبية وإرهابية في المنطقة.
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