شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة المحلية بالبرلمان : 5 ملايين جنيه لإقامة كوبرى مشاه بـ"بنى سويف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم ، إنه تم إدراج 5 ملايين جنيه، للبدء فى إنشاء كوبرى مشاة بالواسطى بمحافظة بنس سويف، من خطة الوحدة المحلية لمدينة الواسطى، ببنى سويف ، مؤكدا فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إنشاء كوبري للمشاة من شأنه أن ينقذ أهالي الواسطى من معاناة حقيقية، ويحمي أبناءهم من الموت، ويوفر لهم قدرا كافيا من الحماية، لربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية، وإغلاق المعابر غير القانونية رحمةً بالأهالي ، لاسيما وأن المئات من الأهالي يضطرون إلى إستخدام فتحات غير قانونية على شريط السكك الحديدية، للعبور إلى أعمالهم ومدارسهم والعودة إلى منازلهم.

Advertisements

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن عدم وجود الكوبري كان يتسبب في سقوط ضحايا أبرياء، تلتهمهم القطارات المارة بمدينة الواسطى، أثناء مرور المواطنين من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى ، فى ظل عدم وجود كوبرى للمشاة .