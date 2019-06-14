شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة تتسبب فى ارتفاع فواتير الكهرباء بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت السياسة الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومع استمرار الأزمة الاقتصادية فى ارتفاع كبير فى أسعار فواتير الكهرباء.
فى هذا السياق ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في الربع الثاني من عامي 2017 و2018 كانت في تركيا بنسبة 33.7%، ثم في النرويج التي جاءت في المركز الثاني بنسبة زيادة بلغت 20.4%، ثم قبرص الجنوبية بزيادة 19.6%
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن الضريبة التي تطبقها تركيا على أسعار الكهرباء بقيمة 20% أقل من متوسط الضريبة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37%.
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