شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان": نتابع تطوير منظومة الرى لحظة بلحظة مع المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى يعد من أبرز الملفات التى تحرص اللجنة على متابعتها مع الجهات التنفيذية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تطوير المنظومة يتطلب خطة وجدول زمنى وفقا للاعتمادات المالية وحصر الأراضى على مستوى الجمهورية، خاصة تلك التى تعتمد على الرى بالغمر، ومن ثم وضع خطة عاجلة للانتهاء من التطوير بشكل عاجل وسريع للأراضى القديمة، خاصة وأن كل الأراضى المستصلحة الجديدة يتم زراعتها بالطرق الحديثة فى الرى.

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وأشار تمراز، إلى أن قانون الرى الجديد المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة يعالج هذه الأزمة، لافتا إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على حسن استغلال الموارد المائية وضرورة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة لفرض غرامات صارمة الغرض منها الحفاظ على المياه، مشددا على ضرورة توفير بذور تعطى إنتاجية أعلى وفى نفس الوقت لا تكون شرهة للمياه.