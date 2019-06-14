5 ضوابط وضعها "الأعلى للإعلام " للبرامج الدينية ..تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد من القواعد والضوابط للبرامج الدينية ، وذلك فى إطار ما يقوم به المجلس الأعلى لضبط المشهد الإعلامى، من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره ، ويرصد ”الخليج 365” أهم القواعد التى وضعها للبرامج الدينية
1- أن يراعى أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية
2- أن يكون المذيع لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية
3- يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين
4- فى حالة التعرض لمسائل الإفتاء يراعى أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف
5- ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعى مصدرا لإبداء الرأى أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف وجامعة الأزهر.
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