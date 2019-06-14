شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة تطالب بإلزام القنوات بتطبيق ضوابط الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتورة فاطمة أحمد، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، بضرورة تنفيذ الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للإعلام بشأن القنوات والبرامج، مؤكدة ضرورة معاقبة أى قناة أو برنامج لا ينفذ تلك الضوابط.

وقالت مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هذه الضوابط تساهم فى ضبط الأداء الاعلامى، وإلزام جميع القنوات بالالتزام بها ومراجعة تطبيقها، خاصة أن جميع الضوابط تصب فى صالح العمل الإعلامى.

ولفتت الدكتورة فاطمة أحمد، إلى أن تطبيق هذه الضوابط سيعود بالنفع على العاملين بقطاع الإعلام وايضا هو فى مصلحة المشاهد والرسالة والإعلامية، ويجعل وسائل الإعلام ناقلة ومعبرة بشكل حقيقى عن ما يريده المشاهد.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضع عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية و الطبية و الرياضية و برامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز و العنف و الكراهية، وذلك فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره.