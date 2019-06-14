شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: استهداف ناقلات النفط بالخليج تطور خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر عبدالرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له ناقلتا نفط نرويجيتان بخليج عمان قرب شواطئ إمارة الفجيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وقال "على" فى تصريحات صحفية إن تهديد أمن الناقلات المارة بمنطقة الخليج العربى تطور خطير يستلزم تضافر جميع الجهود لمواجهة عواقبه الوخيمة خصوصاً في ظل التهديدات الإيرانية المتصاعدة بمضيق هرمز .

Advertisements

وأضاف: أنه لا يمكن دراسة توابع هذا الحادث الإرهابى بمعزل عن سلسلة الهجمات الإرهابية التى تشنها تنظيمات العنف السياسى بالمنطقة والتى كان أحدثها استهداف أنصار الحوثى لمطار "أبها" السعودى بقصف صاروخي .

وطالب عبدالرحيم علي المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم بما يكفل منع تكرار مثل هذه الاعتداءات .