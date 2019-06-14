شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان يطالب بتقسيم إدارة للمحافظات قبل إقرار قانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن يتم التقسيم الإدارى للمحافظات بشكل كامل قبل صدور قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يقر البرلمان قانون المحليات خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية طالبت بسرعة إعداد تقسيم إدارة للمحافظات كى يتم إجراء انتخابات المحليات، ويتوافق التقسيم الإدارى الجديد مع قانون المحليات الذى أعدته اللجنة وأرسلته للجلسة العامة بالبرلمان.

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وتوقع النائب محمد صلاح أبو هميلة أن يتم إقرار قانون المحليات خلال دور الإنعقاد المقبل، خاصة أن دور الانعقاد الحالى قارب على الانتهاء ومن الصعب أن تناقش الجلسة العامة مشروعات قوانين خلال تلك الفترة الصغيرة كما أن مناقشة قانون المحليات فى الجلسة العامة بالبرلمان تحتاج لفترة كافية.