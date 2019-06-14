شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب بتحسين شبكة الطرق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الصافى، إن شبكة الطرق ومنظومة النقل شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، واتضح ذلك من خلال المشروعات القومية التى تم تنفيذها وتهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من الطرق مازالت تعانى من التهميش والإهمال، نتج عن ذلك معاناة المواطنين وزيادة نسبة الحوادث، ومنها الطرق الواقعة بمركزى حوش عيسى وابو المطامير بمحافظة البحيرة حالتها متردية للغاية، مطالبا بوضع خطة للنهوض بمستوى الطرق سالفة الذكر.

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وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت وقوع حادث تصادم نتج عنه موت 7 أشخاص وإصابة عدد أخر من المواطنين نتيجة سوء حالة الطرق، مشددا على ضرورة وضع إحلال وتجديد الطرق وتحسين مستوى الخدمة للحد من الحوادث.