اخبار العالم

نائب البحيرة يطالب بتحسين شبكة الطرق للحد من الحوادث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب بتحسين شبكة الطرق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الصافى، إن شبكة الطرق ومنظومة النقل شهدت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، واتضح ذلك من خلال المشروعات القومية التى تم تنفيذها وتهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من الطرق مازالت تعانى من التهميش والإهمال، نتج عن ذلك معاناة المواطنين وزيادة نسبة الحوادث، ومنها الطرق الواقعة بمركزى حوش عيسى وابو المطامير بمحافظة البحيرة حالتها متردية للغاية، مطالبا بوضع خطة للنهوض بمستوى الطرق سالفة الذكر.

Advertisements

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أنه تقدم بعدد من طلبات الإحاطة فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت وقوع حادث تصادم نتج عنه موت 7 أشخاص وإصابة عدد أخر من المواطنين نتيجة سوء حالة الطرق، مشددا على ضرورة وضع إحلال وتجديد الطرق وتحسين مستوى الخدمة للحد من الحوادث.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب البحيرة يطالب بتحسين شبكة الطرق للحد من الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا