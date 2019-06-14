شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان .. النظام التركى يستغل أكثر من مليون طفل فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل ما تشهد تركيا من أزمات وتخبطات فى الاقتصاد ، الارتفاع الجنوني في الأسعار وغلاء المعيشة ، بسبب القرارات الخاطئة التى يتخذها أردوغان وأعوانه من النظام التركى تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الموافق 12 يونيو من كل عام، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن مجلس السلامة والصحة المهنية في أنقرة لعام 2018، عن أن تركيا بها أكثر من 2 مليون طفل عامل بأن 319 طفلا فقدوا حياتهم في جرائم عمل من عام 2013 إلى أول 5 أشهر من عام 2018، وأن 29 منهم ما بين لاجئين أو مهاجرين.

وفي أبريل الماضي، كشفت إحصائيات معهد الإحصاء التركي عن أن معدل عمالة الأطفال في تركيا، زاد من 20.3% في عام 2017، إلى 21.1% في عام 2018، أي زاد 7 آلاف في عام واحد.

ونشر حزب الشعب الجمهوري المعارض تقريرا ، تطرق فيه لعمالة الأطفال في تركيا ودول العالم ،وقال إن الدولة تسعى لتقنين عمالة الأطفال تحت مسمى "التدريب المهني"، ويستغلون بذلك ملايين الأطفال في تركيا، معتبرين إياهم عمالة رخيصة.

وبينما كان عدد الأطفال العاملين العام 2015 نحو 245 ألفا، وصل عددهم اليوم إلى أكثر من مليون طفل عامل، وهناك نحو 600 ألف طفل عامل غير مدون في السجلات الرسمية.

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التقرير أشار أيضا إلى أن 72٪ من الأطفال العاملين يعملون في الزراعة، و16٪ في قطاع الخدمات، و12٪ في قطاع الصناعة، وهناك العديد من الأطفال الذين يعملون في بيع الأزهار وجمع القمامة من الشوارع!.